Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag ereigneten sich in Rudolstadt zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen zu Schaden kamen.

Gegen 09.05 Uhr befuhr der 74-jährige Fahrer eines PKW die Gustav-Freytag-Straße aus Richtung Werner-John-Straße kommend und bog nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem 76-jährigen Radfahrer, dieser zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.00 Uhr befuhr der 76-jährige Fahrer eines Pkw die Neue Schulstraße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem, am rechten Fahrbahnrand, abgeparkten PKW. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

