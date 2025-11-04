PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

BBlankenstein (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Montag, dem 03.11.2025, gegen 20.30 kontrollierten Polizeibeamte auf der Landstraße zwischen Blankenstein und dem Abzweig nach Blankenberg, einen 43-jährigen VW-Fahrer. Eine Atemalkohlmessung bei dem 43-Jährigen, ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes eingezogen.

