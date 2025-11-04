PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw kommt von Straße ab und kippt um.

Niederkrossen (ots)

Am Montag, dem 03.11.2025, gegen 10.45 Uhr befuhr ein Lkw, beladen mit einem Asphaltgemisch, die L 1107 zwischen Niederkrossen und Friedebach. Aufgrund des Gegenverkehrs, musste der Lkw in einer Kurve ausweichen, geriet dabei auf dem Fahrbahnrand und kippte um. Die Ladung ergoss sich auf eine angrenzende Wiese. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Aufgrund eines Verkehrszeichens (Zeichen 253) hätte der Lkw die Straße nicht befahren dürfen. Die Strecke zwischen Niederkrossen und Friedebach wurde für die Bergungs- und Räumungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

