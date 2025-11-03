PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnhaus- Zeugen gesucht

Remptendorf (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ebersdorfer Straße in Remptendorf ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zum Grundstück, öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend das zweigeschossige Wohnhaus. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck sowie eine Münzsammlung und flüchteten anschließend unerkannt.

Es entstand sowohl Sachschaden als auch ein nicht unerheblicher Beuteschaden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rudolstadt war zur Spurensicherung vor Ort.

Die Polizei bittet um Mithilfe:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 028 48 52 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

