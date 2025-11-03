PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Lobenstein (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Richard-Köcher-Straße in Bad Lobenstein zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 16:00 Uhr rückten mehrere Feuerwehren sowie Polizeikräfte zu dem Wohnblock aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Die sich dort befindlichen Personen konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Ein 56-jähriger Bewohner wurde durch das Feuer leicht verletzt.

Die betroffene Wohnung stand anschließend in Vollbrand. Zudem erlitten mehrere weitere, unbeteiligte Bewohner leichte Verletzungen, nachdem sie Rauch und Qualm eingeatmet hatten. Teilweise mussten Personen durch die Feuerwehr aus den Wohnungen evakuiert werden. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Auch ein in der Wohnung befindlicher Hund erlitt Verletzungen und musste durch die Einsatzkräfte mit Sauerstoff versorgt werden. Sein aktueller Gesundheitszustand ist derzeit unklar.

Sowohl die betroffene als auch die darüberliegende Wohnung sind aufgrund der starken Rauchentwicklung und Verrußung derzeit nicht mehr bewohnbar.

Im Laufe des heutigen Montags führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die Brandursachenermittlungen durch, um die Hintergründe und Ursachen des Brandausbruchs zu klären.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:46

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Pößneck (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Pößneck ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausparken und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Daimler. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:26

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

    Sonneberg (ots) - Am Sonntag, dem 02.11.2025 gegen 04.45 Uhr stellten Beamte der Sonneberger Polizei bei einer Kontrolle in der Friesenstraße fest, dass ein 32-jähriger Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Ein Atemalkoholtest, bei dem 32-jährigen, ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:25

    LPI-SLF: Mit 136 km/h bei erlaubten 70 km/h.

    Rudolstadt (ots) - Am Sonntag, dem 02.11.2025, führten Beamte der Saalfelder Polizei zwischen 09.00-19.00, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 88 (Herbert-Stauch-Straße) in Rudolstadt in Richtung Saalfeld durch. Von den über 2900 gemessenen Fahrzeugen, hielten sich 261 nicht an die Vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h (für Pkw) bzw. 60 km/h (für Lkw). Die Höchstgemessene Geschwindigkeitsüberschreitung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren