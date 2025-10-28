PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2025

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte verletzte Personen und Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 27.10.2025, 15:15 Uhr.

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw übersah beim Abbiegen nach rechts (Richtung Hallendorf) ein von links ankommendes Fahrzeug und verursachte hierdurch einen Unfall. Zwei Insassen im geschädigten Pkw erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten einem örtlichen Klinikum zugeführt werden. Die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro aus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

