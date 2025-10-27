Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Raub eines Mobiltelefons

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 25.10.2025, 01:30 Uhr

Eine 19-jährige Braunschweigerin stieg am Neuen Weg in Wolfenbüttel aus dem Bus aus. Kurz danach zog man ihr an den Haaren und schlug sie, sodass sie zu Boden fiel. Am Boden liegend ist die 19-Jährige zudem getreten worden. Außerdem wurde ihr Handy im Rahmen der Tathandlung entwendet. Durch die Polizei konnten die drei beschriebenen Personen im Nahbereich angetroffen werden. Das entwendete Handy wurde ebenfalls aufgefunden. Alle Personen waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Raubes ein. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell