Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24. - 26.10.2025 für den Bereich des Polizeikommissariats Peine

Peine (ots)

Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung. Sa., 25.10.2025, 17:15 Uhr. 31226 Peine, Ilseder Straße, Peine. Ein 23-jähriger Peiner macht schriftlich Angaben zu einer Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr. Ein 19-jähriger Peiner befuhr die Ilseder Str. in Richtung Ilsede und bremste mit seinem Pkw den dahinter befindlichen 23-jährigen bis zum Stillstand aus. Dann stieg der Beschuldigte aus und schlug zwei Mal mit der flachen Hand gegen die linke Wange des 23-jährige Peiners. Im Anschluss setzte der Beschuldigte die Fahrt fort.

Ladendiebstahl

Fr., 24.10.2025, 14:25 Uhr. 31228 Peine. Ein 58-jähriger Beschuldigter ergreift zwei Glühweinflaschen und verlässt im Anschluss den Supermarkt, ohne den entsprechen Warenwert zu entrichten. Der Beschuldigte verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und wird daher zunächst der hiesigen Dienststelle zugeführt. Die zuständige Staatsanwaltschaft erhebt eine Sicherheitsleistung.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl. Fr., 17.10.2025, 02:30 Uhr - Fr., 24.10.2025, 15:00 Uhr. 31226 Peine, Dungelbeck, Bruchweg. Bislang unbekannte Täter versuchten durch die Hauseingangstür (Hochparterre) in das Einfamilienhaus einzudringen. Der Einbruch scheitert und die Täter gelangten nicht in das Haus.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherung, Urkundenfälschung. Fr., 24.10.2025, 09:25 Uhr. 31224 Peine, Sedanstraße. Ein 26-jähriger Peiner fährt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, einen nicht versicherten Pkw, mit einem nicht für den Pkw ausgegebenen amtlichen Kennzeichen. Die angebauten Kennzeichen wurden zuvor von einem anderen Pkw entwendet.

Trunkenheit im Verkehr. Fr., 24.10.2025, 16:10 Uhr. 31228 Peine, Vöhrumer Straße. Der Beschuldigte führt einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt eine erhebliche Alkoholbeeinflussung. Dem 30-jährigen Braunschweiger wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell