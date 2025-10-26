POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 26.10.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede
Ladendiebstahl
Salzgitter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 25.10.25, 15:29 Uhr Der bislang unbekannte Täter wird durch den Ladendetektiv eines Modegeschäfts angesprochen, nachdem er eine Jacke aus den Auslagen nahm und unter seiner getragenen Kleidung verstecken wollte. Der Täter lässt nach der Ansprache sein Diebesgut zurück und flüchtet in unbekannte Richtung. Ein Mittäter, welcher augenscheinlich "Schmiere" stand, konnte ebenfalls unerkannt flüchten.
Diebstahl
Salzgitter, Lebenstedt, An der Feuerwache, 25.10.2025, 19:00 Uhr Zum angegebenen Zeitpunkt wird die Handtasche der Geschädigten durch eine unbekannte Person entwendet. Die Tasche wurde kurzzeitig während des Einkaufens abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen dreistelligen Wert.
Einbruchdiebstahl
Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 18.10.2025, 00:00 Uhr bis 25.10.2025, 08:20 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum dringt ein unbekannter Täter in die Werkstatträumlichkeiten eines Kleingartenvereins ein und entwendet mehrere Garten- und Baugeräte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen viertstelligen Gesamtwert.
Sachbeschädigung an KFZ
Salzgitter, Thiede, Unter den Eichen, 24.10.2025, 17:00 Uhr bis 25.10.2025, 09:45 Uhr Auf bislang ungeklärte Weise kommt es zu Sachschaden an den Außenspiegeln von zwei ordnungsgemäß abgestellten PKW Volkswagen im Bereich der Hausnummer 15. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf den Verursacher sowie die Art seiner Beteiligung vor. Die Schadenshöhe beläuft sich jeweils auf einen dreistelligen Betrag.
Sachbeschädigung an KFZ
Salzgitter, Lebenstedt, Brucknerstraße, 24.10.2025, 19:00 Uhr bis 25.10.2025, 08:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt eine bislang unbekannte Person einen auf Höhe der Hausnummer 7 geparkten PKW. Hierbei zerkratzt der Täter den Lack mit einem unbekannten Werkzeug.
Trunkenheit im Verkehr
Salzgitter Thiede, Frankfurter Straße, 25.10.2025, 23:34 Uhr Auf der Heimfahrt von einer Feier gerät ein 41-Jähriger mit seinem unzureichend beleuchteten Fahrrad auf der Frankfurter Straße in eine Verkehrskontrolle. Neben dem schlechten Beleuchtungszustand des Fahrrades weist der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen auf und räumt den Alkoholkonsum ein. Der vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Promillewert von 2,17. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.
Hilflose Person - Einsatz der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Salder, Grüner Brink, 25.10.2025, 14:04 Uhr Aufgrund einer mutmaßlich hilflosen Person kommt es in Salder zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Nach erfolgreichem Betreten des Hauses über ein offenstehendes Fenster kann die kurz zuvor gestürzte 75-Jährige wohlauf festgestellt werden.
Rauchentwicklung
Salzgitter, Stadt, Chemnitzer Straße, 25.10.2025, 08:29 Uhr Eine Rauchmaschine löst am Samstagmorgen einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Polizei aus. Der Rauchausstoß der Maschine wurde durch die verantwortliche Person verringert. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib oder Leben.
