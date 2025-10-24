Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.10.2025

Salzgitter-Gebhardshagen (ots)

Der meldende Zeuge einer Trunkenheitsfahrt wird gesucht

Salzgitter-Gebhardshagen, Zwölfackerweg, 22.10.2025 zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr

Ein Anrufer meldete der Polizei, dass die Fahrweise des vor ihm fahrenden Pkw sehr unsicher wäre. Dieser würde auch Schlangenlinien fahren. Durch die eingesetzten Beamten/-innen konnte der beschriebene Pkw angehalten und kontrolliert werden. Hierbei bestätigte sich, dass die 44-Jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der meldende Zeuge entfernte sich vom Kontrollort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Zeuge wird daher gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu melden.

