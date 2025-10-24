PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.10.2025

Schladen (ots)

Wohnungsbrand

Schladen, Bahnhofstraße, 23.10.2025, 17:30 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die über dem Kamin befindliche Holzdecke in einer Wohnung in Brand. Der Kamin war zu diesem Zeitpunkt in Betrieb. In der Wohnung haben sich währenddessen keine Personen befunden. Der Wohnungseigentümer bemerkte von der Straße aus den Rauch aus der im Obergeschoss befindlichen Wohnung. Daraufhin rief er die Feuerwehr und versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher eigenständig zu löschen. Aufgrund einer Rauchgasintoxikation begab sich der Schladener anschließend in medizinische Behandlung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Das Feuer beschädigte die Zwischendecke sowie Wände in der Wohnung. Die Polizei beschlagnahmte das vom Brand betroffene Zimmer. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

