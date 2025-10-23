Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Pkw Diebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, Hummelweg, 21.10.2025 von 22:00 Uhr bis 22.10.2025, 13:00 Uhr

Ein Salzgitteraner parkte seinen Pkw unweit von seiner Wohnanschrift im Hummelweg ab. Dort entwendete die unbekannte Täterschaft den mit Keyless-Funktion ausgestatteten Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Mazda CX-5 in Grau. Der Wert des Pkw wird auf ca. 23.500 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zurichten.

Die Polizei rät einen Schlüssel mit Keyless-Funktion nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre abzulegen. Zudem sollten Sie das Funksignal des Schlüssels in einer Aluminiumhülle/ -box abschirmen. Testen Sie den abgeschirmten Schlüssel neben dem Pkw aus, so können Sie sicherstellen, dass der Schutz ausreichend ist. Informieren Sie sich beim Hersteller oder in einer Fachwerkstatt, ob die Keyless-Funktion deaktiviert werden kann. Wenn Sie Ihren Pkw abstellen und verlassen, achten Sie darauf, ob sich Personen mit einem Koffer in der Nähe auffällig verhalten. Bei diesen könnte es sich um Autodiebe handeln.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell