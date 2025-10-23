PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Ilsede (ots)

Vermeintliche Spendensammler

Hohenhameln, Meierkamp, 22.10.2025 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes sammelte eine junge Frau vermeintlich für gehörlose Menschen Spenden. Die Frau hielt einen Zettel mit der Aufschrift "Handicap international" in der Hand. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen handelte es sich nicht um eine offizielle Spendensammlerin. Das gesammelte Geld dient mutmaßlich der eigenen Bereicherung. Daher wird jede Person, die dieser Frau etwas gespendet hat, gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 zu melden. Die Frau hat lange schwarze Haare, trug eine dunkle Hose und eine blaue Jacke.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

