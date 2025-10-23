PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Einbruch in Sporthalle

Salzgitter-Lebenstedt, Schlehenweg, 21.10.2025 von 19:00 Uhr bis 22.10.2025, 16:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Trampolinhalle. Durch die Halle gelangte die Täterschaft weiter in die angrenzende Sporthalle. In den Nebenräumen wurde ein Schrank, in welchem sich eine Geldkassette befand, zielgerichtet aufgebrochen. Die Täterschaft entwendete nach dem Aufbrechen der Geldkassette das darin befindliche Bargeld. Hierbei handelte es sich um eine hohe dreistellige Summe. Durch die Polizei erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Zudem leiteten die Beamten/-innen ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:45

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

    Ilsede (ots) - Vermeintliche Spendensammler Hohenhameln, Meierkamp, 22.10.2025 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes sammelte eine junge Frau vermeintlich für gehörlose Menschen Spenden. Die Frau hielt einen Zettel mit der Aufschrift "Handicap international" in der Hand. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen handelte es sich ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

    Peine (ots) - Die Polizei informiert über das Thema Einbruchschutz Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel informiert am 25.10.2025 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen an. Die früh ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:28

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

    Peine (ots) - 91-Jährige angefahren Peine, Allensteiner Straße, 18.10.2025 von 09:30 Uhr bis 10:10 Uhr Als eine 91-jährige Frau mit ihrem Rollator die Allensteiner Straße überquerte, wurde sie von einem hellen Pkw angefahren. Der/die Fahrer/-in des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der/die geflüchtete Unfallverursacher/-in war zuvor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren