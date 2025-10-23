Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Einbruch in Sporthalle

Salzgitter-Lebenstedt, Schlehenweg, 21.10.2025 von 19:00 Uhr bis 22.10.2025, 16:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Trampolinhalle. Durch die Halle gelangte die Täterschaft weiter in die angrenzende Sporthalle. In den Nebenräumen wurde ein Schrank, in welchem sich eine Geldkassette befand, zielgerichtet aufgebrochen. Die Täterschaft entwendete nach dem Aufbrechen der Geldkassette das darin befindliche Bargeld. Hierbei handelte es sich um eine hohe dreistellige Summe. Durch die Polizei erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Zudem leiteten die Beamten/-innen ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

