Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Hohenhameln (ots)

Kraftstoffdiebstahl

Hohenhameln, Ackerköpfe, 03.10.2025 von 16:00 Uhr bis 21.10.2025, 14:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft gelangte auf ein umzäuntes Grundstück, auf welchem Sattelzugmaschinen abgestellt sind. Dort entwendete sie aus ungefähr 20 dieser Zugmaschinen Dieselkraftstoff. Teilweise brach die Täterschaft dafür die Tankdeckel der Fahrzeuge auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. Hinweise sind an die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 zu richten.

