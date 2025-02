POL-PPRP: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 08.02, 12 Uhr, bis zum 10.02.2025, 16 Uhr, versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses in der Luitpoldstraße aufzubrechen. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Luitpoldstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

