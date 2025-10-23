Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.10.2025

Cremlingen (ots)

Ominöser Handwerker

Cremlingen, Ostdeutsche Straße, 05.10.2025 bis 06.10.2025

Über eine Internetplattform stieß ein Cremlinger auf einen vermeintlichen Handwerker. Dieser versicherte ihm direkt am Folgetag die gewünschten Fliesen in seinem Badezimmer anzubringen. Kurz nachdem der Mann seine Tätigkeit aufgenommen hatte, bemerkte der Cremlinger, dass die Fliesen schief angebracht worden sind. Zudem hatte sich der Großteil der angebrachten Fliesen wieder von der Wand gelöst. Der Aufforderung, die Arbeiten nachzubessern kam der Mann nicht nach. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Die Polizei rät daher, sich vor Beginn der Tätigkeit auf einen festen Preis zu einigen. Gegebenenfalls einen verbindlichen Kostenvoranschlag zu vereinbaren und sich immer eine Rechnung mit den aufgeführten Leistungen ausstellen zu lassen. Achten Sie dabei auf eine rechtskonforme Rechnung mit der Angabe der Firma, der Steuer- sowie Rechnungsnummer. Sie sind nicht verpflichtet die Rechnung sofort zu begleichen. Bei Fragen zu einer Rechnung können Sie sich an eine Verbraucherzentrale wenden. Wenn darauf bestanden wird die Rechnung sofort zu bezahlen, holen Sie sich Personen dazu und erstatten Sie bei dem Verdacht eines Betrugs eine Anzeige bei der Polizei.

