Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.10.2025

Edemissen (ots)

Pkw überschlagen

Oelerse, Landesstraße 387, 23.10.2025 gegen 12:00 Uhr

Ein 44-Jähriger kam im Kurvenbereich auf nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Anschließend kollidierte der Pkw der Marke Smart mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Der Fahrer des Smart befuhr zuvor die L 387 aus Dollbergen in Richtung Oelerse. Die 18-jährige Beifahrerin blieb nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen unverletzt. Der 44-Jährige zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Peine gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

