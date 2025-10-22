Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: B71 fünf Stunden gesperrt

Cuxhaven (ots)

Sattelzug festgefahren - B71 fünf Stunden gesperrt

Loxstedt. Heute Morgen gegen 6.20 Uhr musste die B 71 im Bereich der Baustelle bei Stinstedt für fast 5 Stunden voll gesperrt werden. Ein Sattelzug war aus Richtung Bremerhaven trotz der Sackgassen-Warnung für LKW bis an die Baustelle herangefahren. Als der Fahrer erkannte, dass er tatsächlich nicht weiterfahren konnte, wollte er sein Fahrzeug wenden. Dabei blieb der Sattelzug im Seitenraum hängen und blockierte die Umleitung für PKW. Der Sattelzug musste von einem Abschleppunternehmen aufwendig geborgen werden. Die B71 konnte erst gegen 11.15 Uhr wieder freigegeben werden.

