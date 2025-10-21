PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwendetes Ortsschild ++ Einbruch in Werkhalle ++ Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Entwendetes Ortsschild in Meckelstedt

Geestland. Am Wochenende, 17.-20.10.2025, entwendeten unbekannte Täter das Ortseingangsschild von Meckelstedt in der Meckelstedter Straße, aus Richtung Lintig kommend. Dieses Verkehrsschild wurde in der letzten Zeit mehrfach entwendet. Jedes Mal entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Im neusten Fall wurde auch die Verrohrung während des Diebstahlsvorgangs verbogen. Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim PK Geestland unter 04743-9280 zu melden.

++++++

Einbruch in Werkhalle

Hechthausen. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in die Werkhalle eines Bauunternehmens in Hechthausen eingebrochen. Die Täter hebelten die Schiebetür der Halle auf und entwendeten diverses Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

++++++

Zusammenstoß beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, kam es auf der Speckenstraße in Dorum zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige aus Dorum wollte mit ihrem PKW vom Netto-Parkplatz nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah sie den PKW eines 77-jährigen Bremerhaveners. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

