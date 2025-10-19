Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Stotel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend (18.10.2025), gegen 18:30 Uhr, kam es in Loxstedt-Stotel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit seinem Pkw Renault die Burgstraße in Richtung L 135, als aus der Gartenstraße ein weißer Kleinwagen auf die Burgstraße einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Trotz sofortiger Bremsung konnte der 25-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Kleinwagen stieß mit seiner Front gegen den Pkw Renault. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieg zunächst aus und sprach mit dem 25-jähriger Mann aus Bremerhaven. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung B 437 fort, ohne seine Personalien mitzuteilen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit gelb-schwarzer Aufschrift an der Fahrzeugseite handeln. Er dürfte im Frontbereich beschädigt sein.

Der Fahrer wird beschrieben als - männlich, etwa 60 - 70 Jahre alt, - graue Haare, kurzer grauer Vollbart.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Schiffdorf bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04706 / 9480 zu melden.

