PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Stotel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend (18.10.2025), gegen 18:30 Uhr, kam es in Loxstedt-Stotel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit seinem Pkw Renault die Burgstraße in Richtung L 135, als aus der Gartenstraße ein weißer Kleinwagen auf die Burgstraße einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Trotz sofortiger Bremsung konnte der 25-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Kleinwagen stieß mit seiner Front gegen den Pkw Renault. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieg zunächst aus und sprach mit dem 25-jähriger Mann aus Bremerhaven. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung B 437 fort, ohne seine Personalien mitzuteilen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit gelb-schwarzer Aufschrift an der Fahrzeugseite handeln. Er dürfte im Frontbereich beschädigt sein.

   Der Fahrer wird beschrieben als
   -            männlich, etwa 60 - 70 Jahre alt,
   -            graue Haare, kurzer grauer Vollbart.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Schiffdorf bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04706 / 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 11:54

    POL-CUX: Verkehrsunfälle im Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Jugendliche Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt. Geestland/ Ringstedt. Am Freitagmittag (17.10.2025) befuhr eine 14-jährige mit ihrem Pedelec die Straße Großer Backhorn. In einer Einmündung fuhr sie über nasses Laub, verlor die Kontrolle und kam dabei zu Fall. Eine in der Einmündung befindliche 53-jährige Geestländerin wollte mit ihrem Pkw zeitgleich auf die Fahrbahn einfahren und ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 17:56

    POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495

    Cuxhaven (ots) - Osten. Am 17.10.2025, gegen 14:10 Uhr, befährt eine 22jährige aus Wischhafen mit einem PKW Peugeot die Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Wischhafen. Vor ihr fahren ein PKW Ford und davor ein LKW. Sie schert aus, um die beiden Fahrzeuge zu überholen. Dies erkennt der 31jährige Ford-Fahrer aus Schiffdorf nicht und setzt ebenfalls zum Überholen an. Dabei touchiert er den bereits neben ihm befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren