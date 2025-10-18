Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Jugendliche Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt.

Geestland/ Ringstedt. Am Freitagmittag (17.10.2025) befuhr eine 14-jährige mit ihrem Pedelec die Straße Großer Backhorn. In einer Einmündung fuhr sie über nasses Laub, verlor die Kontrolle und kam dabei zu Fall. Eine in der Einmündung befindliche 53-jährige Geestländerin wollte mit ihrem Pkw zeitgleich auf die Fahrbahn einfahren und kollidierte leicht mit der Jugendlichen. Die Jugendliche wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

--------------------

Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf - Glücklicherweise ohne Verletzte

BAB27/ Hagen im Bremischen. Am 17.10.2025, gegen 13 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall vor dem Baustellenbereich der A27 zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen in Fahrtrichtung Walsrode. Während des Staus schlief ein 64-jähriger Cuxhavener hinter seinem Lenkrad ein und fuhr auf den vor ihm rollenden Pkw einer 41-jährigen Brandenburgerin auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

--------------------

Fahranfänger zu schnell unterwegs und alleinbeteiligt verunfallt

Geestland/ Debstedt. Am Freitag (17.10.2025), gegen 21.45 Uhr, beabsichtigte der 20-jährige Fahranfänger aus Geestland von der L120 auf die A27 einzufahren. Da er dabei viel zu schnell gewesen war, trieb sein Pkw nach außen und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Straßenschild. Der Alleinbeteiligte blieb unverletzt, am nun nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand jedoch ein Schaden von geschätzt 10.000 EUR.

