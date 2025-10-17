PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straßenverkehrsgefährdung ++ Kellereinbrüche ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall durch Fahranfänger

BAB 27 / Bremerhaven. Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 15:00 Uhr, fiel im Bereich Bremerhaven ein weißer Opel Corsa aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Bereits kurz danach verunfallt dieser. Im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven - Zentrum, in Fahrtrichtung Bremen, überholt der Fahrzeugführer des Opel über den Seitenstreifen einen PKW Seat Cupra unerlaubt rechts. Während des Überholmanövers kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Opel kollidiert im Anschluss mit der Seitenschutzplanke und wird auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn geschleudert. Er kommt schlussendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Nur durch Gefahrenbremsungen konnten Autofahrer auf der Autobahn eine frontale Kollision mit dem Opel verhindern. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Bremer, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weiter besteht der Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird bislang auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Telefon 04743 9280, zu melden

++++++

Kellereinbrüche

Wurster Nordseeküste / Nordholz. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in einem Mehrparteienhaus im Nordholzer Weg insgesamt drei Kellerabteile der Mieter aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und brachen die Kellerräume auf. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Daher kann auch die Schadenssumme noch nicht beziffert werden.

++++++

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Geestland / Kührstedt. Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Gnarrenburg mit seinem PKW VW Caddy die Dorfstraße in Kührstedt in Fahrtrichtung Ringstedt. Auf der Höhe des Wassersportvereins in Kührstedt, im Verlauf einer dortigen Kurve, war ihm ein vermutlich weißer PKW SUV auf seinem Fahrstreifen entgegen gekommen. Der 56-Jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß der Außenspiegel nicht verhindern. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Telefon 04743 9280, zu melden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:53

    POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

    Cuxhaven (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Geestland. Am Mittwoch (15.10.2025) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 08:30 Uhr ein Transporter-Anhänger-Gespann im Heuweg im Ortsteil Debstedt. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Oerel stellte sich heraus, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE verfügte. Eine weitergehende Prüfung ergab zudem, dass ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:36

    POL-CUX: Mehrere Einbrüche im Landkreis +++ Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

    Cuxhaven (ots) - Mehrere Einbrüche im Landkreis Cuxhaven Seit Dienstag kam es im Landkreis leider mehrfach zu verschiedenen Einbrüchen. Geestland/Hainmühlen. Im Zeitraum von Dienstagabend (14.10.2025 17:00 Uhr) und Mittwochmorgen (15.10.2025 09:50) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gastronomie eines Golfclubs in Hainmühlen. Sie entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren