Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straßenverkehrsgefährdung ++ Kellereinbrüche ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall durch Fahranfänger

BAB 27 / Bremerhaven. Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 15:00 Uhr, fiel im Bereich Bremerhaven ein weißer Opel Corsa aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Bereits kurz danach verunfallt dieser. Im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven - Zentrum, in Fahrtrichtung Bremen, überholt der Fahrzeugführer des Opel über den Seitenstreifen einen PKW Seat Cupra unerlaubt rechts. Während des Überholmanövers kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Opel kollidiert im Anschluss mit der Seitenschutzplanke und wird auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn geschleudert. Er kommt schlussendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Nur durch Gefahrenbremsungen konnten Autofahrer auf der Autobahn eine frontale Kollision mit dem Opel verhindern. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Bremer, kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weiter besteht der Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird bislang auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Telefon 04743 9280, zu melden

Kellereinbrüche

Wurster Nordseeküste / Nordholz. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in einem Mehrparteienhaus im Nordholzer Weg insgesamt drei Kellerabteile der Mieter aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und brachen die Kellerräume auf. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Daher kann auch die Schadenssumme noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Geestland / Kührstedt. Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Gnarrenburg mit seinem PKW VW Caddy die Dorfstraße in Kührstedt in Fahrtrichtung Ringstedt. Auf der Höhe des Wassersportvereins in Kührstedt, im Verlauf einer dortigen Kurve, war ihm ein vermutlich weißer PKW SUV auf seinem Fahrstreifen entgegen gekommen. Der 56-Jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß der Außenspiegel nicht verhindern. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Telefon 04743 9280, zu melden.

