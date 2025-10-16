Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

Cuxhaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland. Am Mittwoch (15.10.2025) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 08:30 Uhr ein Transporter-Anhänger-Gespann im Heuweg im Ortsteil Debstedt. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Oerel stellte sich heraus, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE verfügte. Eine weitergehende Prüfung ergab zudem, dass für seinen ausländischen Führerschein eine Sperrfrist gilt. Gegen den 33-jährigen wurde daher ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

Geestland. In der Mittwochnacht (15.10.2025) kam es um 22:35 Uhr beim Zubringer von der K66 auf die L135 in Sievern, im Kurvenbereich zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 16-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste kam mit seinem Leicht-Kfz auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Volvo einer 64-jährigen Cuxhavenerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Leicht-Kfz dürfte als Totalschaden einzustufen sein. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt.

