PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

Cuxhaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland. Am Mittwoch (15.10.2025) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 08:30 Uhr ein Transporter-Anhänger-Gespann im Heuweg im Ortsteil Debstedt. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Oerel stellte sich heraus, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE verfügte. Eine weitergehende Prüfung ergab zudem, dass für seinen ausländischen Führerschein eine Sperrfrist gilt. Gegen den 33-jährigen wurde daher ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++

Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

Geestland. In der Mittwochnacht (15.10.2025) kam es um 22:35 Uhr beim Zubringer von der K66 auf die L135 in Sievern, im Kurvenbereich zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 16-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste kam mit seinem Leicht-Kfz auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Volvo einer 64-jährigen Cuxhavenerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Leicht-Kfz dürfte als Totalschaden einzustufen sein. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:36

    POL-CUX: Mehrere Einbrüche im Landkreis +++ Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

    Cuxhaven (ots) - Mehrere Einbrüche im Landkreis Cuxhaven Seit Dienstag kam es im Landkreis leider mehrfach zu verschiedenen Einbrüchen. Geestland/Hainmühlen. Im Zeitraum von Dienstagabend (14.10.2025 17:00 Uhr) und Mittwochmorgen (15.10.2025 09:50) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gastronomie eines Golfclubs in Hainmühlen. Sie entwendeten ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:04

    POL-CUX: Einbruch ins Vereinsheim +++ Zwei Pkws aufgebrochen

    Cuxhaven (ots) - Einbruch ins Vereinsheim - Tresor entwendet Geestland / Bad Bederkesa. Montag Nacht (13.10.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Bad Bederkesa. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff ins Gebäude, durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Tresor. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. ++++++ Zwei Pkws aufgebrochen Am Dienstag Abend (14.10.2025) wurden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren