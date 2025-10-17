Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495

Cuxhaven (ots)

Osten. Am 17.10.2025, gegen 14:10 Uhr, befährt eine 22jährige aus Wischhafen mit einem PKW Peugeot die Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Wischhafen. Vor ihr fahren ein PKW Ford und davor ein LKW. Sie schert aus, um die beiden Fahrzeuge zu überholen. Dies erkennt der 31jährige Ford-Fahrer aus Schiffdorf nicht und setzt ebenfalls zum Überholen an. Dabei touchiert er den bereits neben ihm befindlichen Peugeot. Durch den Zusammenstoß verliert die 22jährige die Kontrolle über den Peugeot, gerät ins Schleudern, kommt anschließend von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Sie wird im PKW eingeklemmt und muss durch alarmierte Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt erliegt sie noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme kommt es zu einer mehrstündigen Sperrung der Bundesstraße 495.

