PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495

Cuxhaven (ots)

Osten. Am 17.10.2025, gegen 14:10 Uhr, befährt eine 22jährige aus Wischhafen mit einem PKW Peugeot die Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Wischhafen. Vor ihr fahren ein PKW Ford und davor ein LKW. Sie schert aus, um die beiden Fahrzeuge zu überholen. Dies erkennt der 31jährige Ford-Fahrer aus Schiffdorf nicht und setzt ebenfalls zum Überholen an. Dabei touchiert er den bereits neben ihm befindlichen Peugeot. Durch den Zusammenstoß verliert die 22jährige die Kontrolle über den Peugeot, gerät ins Schleudern, kommt anschließend von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Sie wird im PKW eingeklemmt und muss durch alarmierte Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt erliegt sie noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme kommt es zu einer mehrstündigen Sperrung der Bundesstraße 495.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Hehlert
Tel: 04721/573-216
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:53

    POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit Leicht-Kfz

    Cuxhaven (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Geestland. Am Mittwoch (15.10.2025) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 08:30 Uhr ein Transporter-Anhänger-Gespann im Heuweg im Ortsteil Debstedt. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Oerel stellte sich heraus, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE verfügte. Eine weitergehende Prüfung ergab zudem, dass ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:36

    POL-CUX: Mehrere Einbrüche im Landkreis +++ Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

    Cuxhaven (ots) - Mehrere Einbrüche im Landkreis Cuxhaven Seit Dienstag kam es im Landkreis leider mehrfach zu verschiedenen Einbrüchen. Geestland/Hainmühlen. Im Zeitraum von Dienstagabend (14.10.2025 17:00 Uhr) und Mittwochmorgen (15.10.2025 09:50) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gastronomie eines Golfclubs in Hainmühlen. Sie entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren