Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Schlag gegen das Rockermilieu: Erfolgreicher Einsatz von Landeskriminalamt Thüringen und Landespolizeiinspektion Suhl

Erfurt (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 19.08.2025 führte das Landeskriminalamt Thüringen im Zusammenwirken mit der Landespolizeiinspektion Suhl im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera Durchsuchungsmaßnahmen in Südthüringen, Sachsen und Bayern im Rockermilieu durch. Anlass für die Maßnahmen war ein Ermittlungskomplex zum Tatvorwurf der schweren räuberischen Erpressung (§255 StGB).

An den Exekutivmaßnahmen waren ca. 250 Beamtinnen und Beamten des TLKA, der LPI Suhl, der Bereitschaftspolizei Thüringen und sächsische Einsatzkräfte beteiligt. Insgesamt wurden 18 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, die sich unter anderem in mehreren Schleusinger Ortsteilen, in Themar, Hildburghausen, Sonneberg, Schleiz, Leipzig und Bayern befinden.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten zahlreiche Gegenstände sichergestellt werden:

- 10 Motorräder - 2 Pkw - Bargeld - Speichermedien - geringe Mengen an Betäubungsmittel - und weitere umfangreiche Beweismittel

Die Maßnahmen richteten sich gegen zehn Beschuldigte.

Der Einsatz dauerte bis in den Nachmittag des 19.08.20025.

Weitere Informationen zum Ermittlungsstand werden ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Gera erteilt.

