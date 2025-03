Unterwellenborn (ots) - Am Dienstag, den 11.03.2025, gegen 11.00 Uhr entwendete ein unbekannter Betrüger Schmuck, Uhren und Goldmünzen in der Straße "Am Steinborn" in Unterwellenborn. Dabei sprach der Täter eine Anwohnerin der Straße an und gab sich als Antiquitätenhändler aus. Er behauptete Antiquitäten aus ihrem Haushalt kaufen zu wollen. Er ließ sich ...

