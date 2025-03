Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falscher Antiquitätenhändler stiehlt Schmuck und Uhren - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag, den 11.03.2025, gegen 11.00 Uhr entwendete ein unbekannter Betrüger Schmuck, Uhren und Goldmünzen in der Straße "Am Steinborn" in Unterwellenborn. Dabei sprach der Täter eine Anwohnerin der Straße an und gab sich als Antiquitätenhändler aus. Er behauptete Antiquitäten aus ihrem Haushalt kaufen zu wollen. Er ließ sich diverse Wertgegenstände zeigen. In einem unbeobachteten Moment, nahm der Täter Schmuck, Uhren und Goldmünzen an sich und verschwand aus der Wohnung. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Opfer beschrieb den Täter folgendermaßen:

- normale Figur - dunkle Haar, evtl. 3-Tage-Bart - trug Wollhandschuhe und Mütze - Jacke/Mantel - ca. 170 bis 175 cm - 45 - 50 Jahre alt

Wen Sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder Sie selbst Opfer dieses Täters wurden, wenden Sie sich bitte an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671/ 560)

Aufgrund der Kreativität der Täter gelingt es ihnen leider immer wieder ihre Kriminellen Absichten zu verbergen um dann ihre Opfer zu schädigen. Sie geben sich oft als Personen aus, welche sie nicht sind.

Hinweise zum Schutz vor Betrügern:

- niemand Fremdes in die Wohnung lassen

- falls Sie doch eine Person in die Wohnung lassen müssen, Haustür unbedingt schließen, sodass keine zweite Person unbemerkt eintreten kann

- die eingetretene Person niemals aus den Augen lassen

- einen Nachbarn/Bekannten hinzubitten

- Hauseingangstüren in Miethäusern geschlossen halten

- Ausweis zeigen lassen und in Ruhe prüfen und bei der entsprechenden Behörde/Unternehmen anrufen und nachfragen ob die Person dort arbeitet und ein Auftrag vorliegt

