Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Bad Bederkesa - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstag, 18.10.2025, kam es um 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im alten Postweg 2, in Bad Bederkesa, beim evangelischen Bildungszentrum. Ein 89-Jähriger Geestländer stieß mit seinem PKW Citroen C3 beim Rückwärtsfahren mit einem anderen geparkten PKW zusammen und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Als sie sich nach dem Halter des beschädigten PKW erkundigt hatte, hat sich auch dieser in der Zwischenzeit vom Unfallort entfernt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Geschädigten geben können, und der Geschädigte selbst, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743-9280) zu melden.

+++++

Geestland/ OT Köhlen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 17.10.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in 27624 Geestland / Köhlen in der Geestensether Straße auf Höhe der Hausnummer 6. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den ordnungsgemäß geparkten PKW BMW und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland zu melden.

+++++

BAB 27/ zw. AS Bremerhaven-Überseehäfen und AS Debstedt - Unfallgeschehen zwischen zwei Pkw durch Ablenkung

Am Samstagabend, um 19:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt. Ein 22-jähriger Schiffdorfer wird bei der Bedienung seines Autoradios abgelenkt und fährt mit seinem Seat auf den vorausfahrenden Opel auf. Der Opel kollidiert im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke und kommt auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Seat wird auf den Seitenstreifen geschleudert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise bleiben beide Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Sperrmaßnahmen wird die polizeiliche Absicherung (Sperrung eines Fahrstreifens) durch einen 30-jährigen Bremerhavener mit seinem Audi A8 umgefahren, wobei das Absicherungsmaterial zerstört wurde. Auch hier wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell