Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angriff auf Taxifahrer

Cuxhaven (ots)

Angriff auf Taxifahrer

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Montagmorgen (20.10.2025) wurde die Polizei um 03:45 Uhr per Notruf über einen Angriff auf einen Taxifahrer informiert. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen im Bremischen, in Fahrtrichtung Cuxhaven trafen die Polizeikräfte auf einen 72-jährigen Taxifahrer aus Bremen sowie einen 33-Jährigen und einen 29-Jährigen aus Berne. Die beiden Fahrgäste waren stark alkoholisiert. Während der Taxifahrt sei es zu Unstimmigkeiten zwischen dem 33-Jährigen und dem Taxifahrer gekommen. Im Zuge dessen stoppte der Taxifahrer auf dem Standstreifen. Hier griff der 33-jährige den Taxifahrer plötzlich körperlich an und beschimpfte ihn. Dem Opfer gelang es schließlich, sich zu befreien und den Notruf abzusetzen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung. Daher wurde ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Während der Blutentnahme beleidigte der Mann auch die eingesetzten Polizeibeamten. Somit wartet noch ein weiteres Strafverfahren auf ihn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

