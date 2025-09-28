Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand am Gebäude in Witten Rüdinghausen

Gegen 19:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Gebäude in den Ortsteil Witten Rüdinghausen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile einer Terrassenüberdachung an einem Wohnhaus brannten. Die Feuerwehr leitete sofort mit 2 C-Rohren Löschmaßnahmen ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Fassade kontrolliert und weitere Glutnester wurden abgelöscht. Gegen 20:30 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden und die Einsatzmaßnahmen konnten zurückgenommen werden.

Im Einsatz in Rüdinghausen war der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheiten Rüdinghausen und Schnee mit insgesamt 28 Einsatzkräften.

Die verwaiste Hauptwache wurde während des Einsatzes durch den Löscheinheit Mitte mit 17 Kräften besetzt.

