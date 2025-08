Feuerwehr Witten

FW Witten: Kaminkopf stürzt auf Pkw

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Kaminkopf stürzt auf Pkw - Haus teilweise unbewohnbar Witten, 03.08.2025 - Ein Einsatz der Feuerwehr war heute Morgen in der Flaßkuhle 10 erforderlich, nachdem der Kopf eines Kamins von einem dreigeschossigen Wohnhaus herabstürzte. Der Kaminaufsatz fiel auf einen davor geparkten Pkw und zerstörte diesen vollständig. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:30. Der herabfallende Kamin beschädigte auch das Dach des Wohnhauses erheblich. Mehrere Dachpfannen wurden heruntergerissen und lagen teilweise auf der Straße vor dem Gebäude. Aus Sicherheitsgründen räumten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Haus umgehend. Insgesamt waren 13 Bewohner in dem Gebäude gemeldet. Nach einer Begutachtung durch einen Fachberater (Statiker) des THW wurden drei Wohnungen als unbewohnbar erklärt. Für diese Einheiten wurde ein sofortiges Nutzungsverbot ausgesprochen. Zur besseren Einschätzung der Lage und der Schäden am Dach setzte die Feuerwehr zusätzlich eine Drohne ein. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Unterstützt wurden sie von der Polizei, den Stadtwerken, einem Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) und dem Tiefbauamt, das die Absperrung der Einsatzstelle übernahm. Die Bergungs- und Sicherungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell