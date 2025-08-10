Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand an der Berufsschule

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Heute um 16.20 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Brandereignis an der Wittener Berufsschule alarmiert. Bei Eintreffen war eine massive Rauchentwicklung im Dachbereich des Gebäudes an der Husemannstraße erkennbar.

Es stellte sich schnell heraus,dass es sich um ein Feuer der PV-Anlage und der Dachdämmung handelte.

Sofort setzte Einsatzleiter Heiko Szczepanski zwei Drehleitern mit Wasserwerfern ein, was schnell zu einem guten Erfolg führte.

Zur Zeit werden Fassadenteile demontiert um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht in diesen Bereich fortgesetzt hat.

Eine Drohne ist zur Erkundung eingesetzt.

Im Einsatz sind etwa 60 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Mitte und Bommern und der SEG Information und Kommunikation.

Der Grundschutz wird durch die Löscheinheiten Hölzer und der Drehleiter Herbede sichergestellt.(U.Gehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell