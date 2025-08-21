Feuerwehr Witten

FW Witten: Brandgefährlicher Misthaufen in Witten löst Großeinsatz aus

Witten (ots)

Witten, [21.08.2025] - Ein rund 250 Kubikmeter großer Misthaufen hat am gestrigen Abend die Feuerwehr Witten stundenlang in Atem gehalten. Gegen 17:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand alarmiert, bei dem ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Gebäude drohte. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit drei C-Rohren, um die Ausbreitung zu verhindern. Während der Löscharbeiten wurde das angrenzende Gebäude engmaschig kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht auf dieses Gebäude ausbreitete. Der Einsatz gestaltete sich langwierig. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, musste der abgelöschte Mist mithilfe von Radladern auf zwei Miststreuer verladen werden. Anschließend wurde das Material zu einem nahegelegenen Feld transportiert und dort verstreut. Der Einsatz, an dem 31 Einsatzkräfte beteiligt waren, konnte erst kurz vor Mitternacht beendet werden. Eine genaue Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

