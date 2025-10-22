Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Geestland +++ Verkehrsunfall an Autobahnabfahrt

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch in Geestland

Geestland/Sievern. Gegen 02:00 Uhr am Dienstagmorgen (21.10.2025) gelangten bisher unbekannte Täter in das Wohnhaus eines Ehepaares in der Meisterstraße in Geestland. Die Täter entwendeten ca. 3.500 Euro Bargeld und verließen das Gebäude durch ein Fenster, wobei sie von einem Zeugen beobachtet wurden.

Verkehrsunfall an Autobahnabfahrt

Bremerhaven/BAB 27. Am gestrigen Nachtmittag (22.10.2025, 16:15 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 59-jähriger Schiffdorfer befuhr mit seinem Lkw die rechte Fahrspur, als er die Autobahn an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf verlassen möchte. Beim Wechsel auf den Verzögerungsstreifen erkennt der Lkw-Fahrer eine dort fahrende Zeugin und zieht zurück auf die rechte Hauptfahrspur. Dabei fährt er auf den Pkw einer 34-jährigen Frau aus Bremerhaven auf. Die beiden Insassen des Pkw werden leicht verletzt, beide Fahrzeuge blieben weiter fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

