POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.10.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Bedrohung zum Nachteil einer Zugbegleiterin Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 24.10.2025, 00:45 Uhr

Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle der Deutschen Bahn wird die 60-jährige Zugbegleiterin aus Salzgitter im Zug durch einen 34-jährigen Beschuldigten beleidigt und bedroht. Die Personalien konnten vor Ort festgestellt werden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kellerräumen Salzgitter, Bärentörn, 11.10.2025 - 23.10.2025

Im genannten Zeitraum verschafft sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses. Dort versucht er erfolglos, drei verschiedene Kellerräume zu öffnen. Einen vierten Kellerraum kann er öffnen. Aus dem Raum wird ein Fahrrad entwendet. Der Täter kann unerkannt samt Diebesgut flüchten.

Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten Salzgitter, Bärentörn, 24.10.2025, 15:15 Uhr

Der unbekannte Täter gibt sich als Mitarbeiter eines Energieversorgerunternehmens aus und erlangt mittels eines Stromvertrages die Daten der 81-jährigen Geschädigten. Die Geschädigte lässt ihre Bankkarte sperren. Es entsteht kein Vermögensschaden.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Teichwiesenweg, 23.10.2025, 17:00 Uhr - 24.10.2025, 12:57 Uhr

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr parkt der 49-jährige Geschädigte seinen Pkw Mercedes-Benz im Teichwiesenweg. Als der Fahrzeughalter am Freitag gegen 12:57 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrt, stellt er Lackkratzer im Bereich des Kotflügels hinten rechts fest. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Neuer Mühlenweg, 23.10.2025, 22:00 Uhr - 24.10.2025, 09:20 Uhr

Am Donnerstag parkt der 40-jährige Geschädigte seinen Pkw VW ordnungsgemäß im Neuen Mühlenweg. Am Freitag, gegen 09:20 Uhr, stellt er fest, dass die Fahrertür durch einen Verkehrsunfall eingedellt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht erreicht werden.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Westfalenstraße, 20.10.2025, 05:30 Uhr

Der unbekannte Unfallverursacher fährt der 78-jährigen Fahrzeugführerin auf das Fahrzeugheck ihres PKW Ford auf. Anschließend macht er gegenüber der Geschädigten falsche Angaben zu seinen Personalien und entfernt sich im Anschluss unerkannt. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht erreicht werden.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Hammerschlag, 24.10.2025, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Die 58-jährige Geschädigte parkt ihren Pkw Opel ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Zwei Stunden später stellt sie fest, dass der Außenspiegel durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht erreicht werden.

Personen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341/1897-215 zu melden.

i.A. Perez-Sanchez, PK'in

