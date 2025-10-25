Polizei Salzgitter

POL-SZ: Freitag, der 24.10.2025, 21:41 Uhr - Brand eines Einfamilienhauses

Peine (ots)

Am späten Freitagabend ergeht über den Feuerwehrnotruf die Meldung eines Garagenbrandes in der Ortschaft Blumenhagen im Landkreis Peine.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Garage in Brand. Durch den 54-Jahre alten männlichen Eigentümer des Objektes wird umgehend versucht den Brand zu löschen. Hierbei verletzt er sich leicht. Ein Übergreifen des Garagenbrandes auf das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus kann hierdurch nicht verhindert werden.

Auch durch die alarmierten Feuerwehrkräfte kann ein in der Folge vollständiges Abbrennen des Einfamilienhauses nicht verhindert werden. Auf Grund des starken Windganges werden zwei angrenzende Wohnungen durch Rauchgasentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, weshalb eine umgehende Evakuierung der beiden Wohnungen in Absprache der Feuerwehr- und Polizeikräfte angeordnet wurde. Die Anwohner der beiden Wohnungen, zwei Familien mit insgesamt 9 Angehörigen wurden zwischenzeitlich in einer Notunterkunft untergebracht. Die Anwohner konnten am späten Vormittag des 25.10. wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach der Beendigung der Löscharbeiten am Morgen des 25.10. ist der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt worden. Erste Brandermittlungen sind noch am frühen Morgen des 25.10. angelaufen.

Durch den Brand sind neben dem Einfamilienhaus und der Garage u.a. mehrere auf dem Grundstück befindliche Kraftfahrzeuge beschädigt worden. Eine Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell