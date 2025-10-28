Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

10-Jährige angefahren

Wolfenbüttel, Alter Weg / Am Antoinettengarten, 27.10.2025 um 14:10 Uhr

Eine 10-Jährige befuhr den Alten Weg mit einem Pedelec aus Richtung Innenstadt. Aus der Einmündung "Am Antoinettengarten" kam plötzlich ein Pkw gefahren, welcher mit dem Mädchen zusammengestoßen ist. Der Fahrer des Pkw beabsichtigte nach links in den Alten Weg einzubiegen. Die 10-Jährige stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und zog sich dabei eine Prellung am Knie zu. Der Fahrer des Pkw stieg aus und machte dem Mädchen Vorwürfe. Anschließend setzte er sich wieder in seinen Pkw und fuhr in Richtung Mittelweg davon. Es handelte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Pkw mit Wolfenbütteler Kennzeichen. An die Buchstaben des Kennzeichens kann sich das Mädchen nicht erinnern aber bei den Ziffern soll es sich um "3830" gehandelt haben. Den Fahrer beschrieb das Mädchen als 50 bis 60 Jahre alt mit Glatze. Der Mann soll 1,80 m bis 1,90 m groß gewesen sein. Er habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt, trug eine Brille, einen schwarzen Pullover und eine blaue Jeans. Hinweise zum Pkw oder zum Fahrer werden von der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell