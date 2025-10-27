POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.10.2025.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.10.2025.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verdachtes der Bedrohung.

Peine, Hannoversche Heerstraße, 27.10.2025 gegen 12 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass zwei Beschuldigte im Alter von 30 und 58 Jahren die Wohnung einer 42-jährigen Frau betreten hatten. Hierbei sollen sie sich einen gewaltsamen Zutritt verschafft haben. Im Verlauf der Tatausführung sollen sie in der Wohnung der Frau diverses Mobiliar zerschlagen haben.

Ihr Opfer haben sie durch Schläge verletzt. Die Frau erlitt hierbei Verletzungen. Zum Motiv der Täter kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden. Zum Zwecke der Beweissicherung erfolgten die Wohnungsdurchsuchungen. Da die Polizei zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung nicht sagen konnte, ob von den Personen eine Gefahr ausging, wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Hierbei konnten die beiden Männer angetroffen und festgenommen werden.

Die Polizei stellte Beweismittel sicher und verbrachte die Personen zur Dienststelle.

Derzeit werden die sichergestellten Beweismittel ausgewertet. Zeugenvernehmungen stehen noch an.

Der Einsatz der Polizei stand in einem großen öffentlichen Interesse.

