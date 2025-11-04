PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsschilder gestohlen - Zeugen gesucht

Remda / Eschdorf (ots)

Am Montag, dem 03.11.2025, gegen 09.30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass von einer Baustelle auf der L 1050 zwischen den Ortslagen Remda und Eschdorf Verkehrsschilder entwendet wurden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass u.a. das Verkehrszeichen 250 ("Durchfahrt verboten") und das Verkehrszeichen 357 ("Sackgasse") entwendet wurden. Mittlerweile wurden Ersatzschilder aufgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit vom 02.11.2025 gegen 10.00 Uhr und dem 03.11.2025 gegen 07.00 Uhr. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder andere Hinweise zu den gestohlenen Verkehrsschildern geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens: 0285723/2025 an die Saalfelder Polizei (Tel. 03671 56 1210).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

