Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bachfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden in der Katzberger Straße in Bachfeld durch Unbekannte u.a. Verkehrszeichen beschädigt. Der oder die Unbekannten warfen ein Sackgassenschild, eine Absperrbake sowie das Ortseingangschild von Bachfeld (aus Richtung Katzberg kommend) um, wodurch es jeweils zu Beschädigungen kam. Zeugen, die Angaben zu den Randalierern machen können, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0284673 an die Sonneberger Polizei. In den oben genannten Fällen wird im Sinne von Sachbeschädigungen ermittelt.

