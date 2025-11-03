PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bachfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden in der Katzberger Straße in Bachfeld durch Unbekannte u.a. Verkehrszeichen beschädigt. Der oder die Unbekannten warfen ein Sackgassenschild, eine Absperrbake sowie das Ortseingangschild von Bachfeld (aus Richtung Katzberg kommend) um, wodurch es jeweils zu Beschädigungen kam. Zeugen, die Angaben zu den Randalierern machen können, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0284673 an die Sonneberger Polizei. In den oben genannten Fällen wird im Sinne von Sachbeschädigungen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 12:04

    LPI-SLF: Einbruch in Wohnhaus- Zeugen gesucht

    Remptendorf (ots) - Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ebersdorfer Straße in Remptendorf ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zum Grundstück, öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend das zweigeschossige Wohnhaus. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:56

    LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

    Bad Lobenstein (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Richard-Köcher-Straße in Bad Lobenstein zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 16:00 Uhr rückten mehrere Feuerwehren sowie Polizeikräfte zu dem Wohnblock aus. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Die sich dort befindlichen Personen konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Ein 56-jähriger Bewohner wurde durch das Feuer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:46

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Pößneck (ots) - Am Samstagvormittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Pößneck ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausparken und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Daimler. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren