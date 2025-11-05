PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger geben sich als falsche Polizisten aus.

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tag (04.11.2025) kam es in Schleiz zu mehreren Betrugsversuchen. Dabei gaben sich die Betrüger als falsche Polizisten aus und berichteten älteren Personen am Telefon von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die falschen Polizisten wollten nun wissen, ob die Personen Wertgegenstände zu Hause haben, mit dem Ziel, diese Wertgegenstände abzuholen, um sie vermeintlich zu "sichern". Die älteren Personen, welche sich bei der echten Polizei meldeten, um diese Betrugsversuche anzuzeigen, reagierten alle sehr vorbildlich. Sie notierten die Telefonnummer, beendeten den Anruf und zeigten die Straftat bei der Polizei an. Somit hatten die Täter keinen Erfolg. Leider häufen sich zurzeit solche Anrufe. Bei diesen geben sich die Täter entweder als falsche Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und versuchen auf eine sehr emotionale Art und Weise, vor allem ältere Menschen dazu zu bringen, Wertgegenstände oder Bargeld ihnen zu überlassen oder zu übersenden.

Erneut warnt die Polizei und appelliert bei solchen Fällen zu umsichtigen Verhalten:

   - Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder           
     Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von 
     Ihnen in diesem Zusammenhang Geld oder Wertgegenstände
   - Die Polizei wird nicht bei Ihnen persönlich anrufen um Ihnen 
     mitzuteilen, dass Einbrüche stattgefunden haben.
   - In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben.
   - Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen 
     oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an 
     vermeintliche Bankangestellte.
   - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die 
     vermeintlich betroffenen Angehörigen.
   - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei und notieren sich die 
     angezeigte Rufnummer.
   - Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und 
     die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder 
     Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen, da sie häufig das Ziel

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 09:51

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

    BBlankenstein (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Montag, dem 03.11.2025, gegen 20.30 kontrollierten Polizeibeamte auf der Landstraße zwischen Blankenstein und dem Abzweig nach Blankenberg, einen 43-jährigen VW-Fahrer. Eine Atemalkohlmessung bei dem 43-Jährigen, ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:15

    LPI-SLF: Verkehrsschilder gestohlen - Zeugen gesucht

    Remda / Eschdorf (ots) - Am Montag, dem 03.11.2025, gegen 09.30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass von einer Baustelle auf der L 1050 zwischen den Ortslagen Remda und Eschdorf Verkehrsschilder entwendet wurden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass u.a. das Verkehrszeichen 250 ("Durchfahrt verboten") und das Verkehrszeichen 357 ("Sackgasse") entwendet wurden. Mittlerweile wurden Ersatzschilder aufgestellt. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren