LPI-SLF: Mitarbeiter bei Arbeitsunfall verletzt.

Saalfeld (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 08.30 Uhr in einer Klinik in Saalfeld zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mitarbeiter bei Arbeiten an einem Schaltkasten verletzt. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Aufgrund einer leichten Rauchentwicklung mussten rund 25 Personen vorübergehend aus dem Bereich evakuiert werden. Sie blieben alle unverletzt. Generell bestand für die Patienten im Krankenhaus keine Gefahr. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Der verletzte Mitarbeiter wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

