PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Disput vor Greizer Supermarkt

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.11.2025 wurde die Greizer Polizei gegen 16:30 Uhr zum Eingangsbereich eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Vor Ort konnten die Beamten drei Beteiligte feststellen, zwei weitere hatten sich in der Zwischenzeit zur Polizeidienststelle begeben. Zur Aufklärung des Vorfalls konnten Zeugen befragt werden. Ausgangspunkt war eine Streitigkeit zwischen beiden Parteien, in welcher sich im Fortlauf drei Täter gegenseitig beleidigten. Dieser Streit mündete anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher sich zwei weitere Täter mit ihrem Freund solidarisierten. Das Ende der Auseinandersetzung markierte der Einsatz einer Gehhilfe, welche im Rahmen einer Bedrohung verwendet wurde. Im Ergebnis standen drei leicht verletzte Täter und mehrere eingeleitete Strafverfahren zu Buche.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:00

    LPI-G: Randale im Treppenhaus

    Greiz (ots) - Greiz. Am 08.11.2025 verschaffte sich in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Tucholski-Straße in Greiz. Er trat dabei die Hauseingangstür ein, warf mehrere Blumen im Treppenhaus umher und verursachte Schaden an einer Wohnungstür. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Greizer Polizei (Tel.: ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:00

    LPI-G: Explosiver Fehltritt

    Greiz (ots) - Greiz. Am 08.11.2025 beobachteten Beamte der Polizei Greiz zwei junge Erwachsene in der Zeulenrodaer Straße, wie sie gegen 02:30 Uhr eine Getränkedose mittels Pyrotechnik sprengten. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen und des Fahrzeuges konnten in diesem weitere pyrotechnische Erzeugnisse aufgefunden werden. Bei den Böllern handelte es sich um erlaubnispflichtige Pyrotechnik. Da keiner der beiden Männer eine solche Erlaubnis vorweisen konnte, ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:00

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Weida gestoppt

    Greiz (ots) - Weida. Am Freitag, den 07.11.2025, wurde gegen 22:00 Uhr ein bulgarischer PKW-Fahrer, welcher in der Geraer Straße in Weida unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Test stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine beweissichernde Blutentnahme wurde durchgeführt und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren