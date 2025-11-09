Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Disput vor Greizer Supermarkt

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.11.2025 wurde die Greizer Polizei gegen 16:30 Uhr zum Eingangsbereich eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Vor Ort konnten die Beamten drei Beteiligte feststellen, zwei weitere hatten sich in der Zwischenzeit zur Polizeidienststelle begeben. Zur Aufklärung des Vorfalls konnten Zeugen befragt werden. Ausgangspunkt war eine Streitigkeit zwischen beiden Parteien, in welcher sich im Fortlauf drei Täter gegenseitig beleidigten. Dieser Streit mündete anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher sich zwei weitere Täter mit ihrem Freund solidarisierten. Das Ende der Auseinandersetzung markierte der Einsatz einer Gehhilfe, welche im Rahmen einer Bedrohung verwendet wurde. Im Ergebnis standen drei leicht verletzte Täter und mehrere eingeleitete Strafverfahren zu Buche.

