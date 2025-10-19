PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (982) Streit zwischen Vater und Sohn eskalierte - Sohn trat Glasscheibe ein

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eskalierte am Freitag (17.10.2025) der Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn. Weil dieser daraufhin aus Wut eine Scheibe eintrat, hat die Polizei gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach dem Streit mit seinem 47-jährigen Vater trat der 22-jährige Deutsche gegen 23:30 Uhr aus Wut eine Scheibe der Bushaltestelle "Gostenhof Ost" in der Fürther Straße ein. Zeugen sowie ein Busfahrer hatten den Mann dabei beobachten können und die Polizei verständigt. Die konnte den Mann noch vor Ort antreffen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Wartehäuschen der Bushaltestelle musste vorrübergehend abgesperrt werden. Der 22-jährige Mann muss sich nun wegen des Vorwurfs der gemeinschädlichen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

