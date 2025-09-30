Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Armbanduhr vom Handgelenk gerissen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Mann (47) ist am Montagabend (29. September, 19:45 Uhr) auf der Angerhauser Straße von einem Trio angegriffen worden. Aufmerksame Zeugen (29, 63) bemerkten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Der 47-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass er auf dem Heimweg war, als ihm drei Männer plötzlich den Weg versperrten. Vergeblich versuchte er einen der Unbekannten wegzustoßen. Unmittelbar danach schlugen die Tatverdächtigen ihn mit ihren Fäusten. Als er schon am Boden lag, traten sie auf ihn ein. Währenddessen riss ihm einer der Unbekannten eine Armbanduhr vom Handgelenk. Als der Duisburger um Hilfe schrie, ergriff das Trio mitsamt der Tatbeute die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Die Zeugen beschreiben die drei Männer als circa 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,85 Meter groß, mit schwarzen Haaren und schwarzen Bärten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

