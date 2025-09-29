POL-DU: Ruhrort: Brand im Mehrfamilienhaus - Brandsachverständiger eingeschaltet
Duisburg (ots)
Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Eisenbahnstraße hörten am späten Samstagabend (27. September, 23:50 Uhr) das Ertönen eines Feuermelders und sahen, wie Rauch unter den Türen in die Wohnungen drang.
Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, holten Polizisten die Bewohner aus dem Haus. Die Feuerwehr löschte den Brand im Dachgeschoss. Verletzt wurde niemand.
Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Brandsachverständiger eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell