Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Brand im Mehrfamilienhaus - Brandsachverständiger eingeschaltet

Duisburg (ots)

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Eisenbahnstraße hörten am späten Samstagabend (27. September, 23:50 Uhr) das Ertönen eines Feuermelders und sahen, wie Rauch unter den Türen in die Wohnungen drang.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, holten Polizisten die Bewohner aus dem Haus. Die Feuerwehr löschte den Brand im Dachgeschoss. Verletzt wurde niemand.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Brandsachverständiger eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell