Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Parteimitglied mit Pfefferspray besprüht - Anzeige

Duisburg (ots)

Ein Zeuge sprach am Samstagvormittag (27. September, 10:05 Uhr) Polizisten an und berichtete, dass ein Mann eines Parteistandes durch ein Duo im Bereich der Königstraße angegriffen und mit Pfefferspray besprüht wurde.

Der Fall im Detail: Ein Mann (29) und eine Frau (28) beleidigten Personen, die an einem Parteistand in der Innenstadt standen. Ein Parteimitglied (40) folgte beiden und rief die Polizei, weil er eine Strafanzeige wegen Beleidigung erstatten wollte. In Höhe der Königstraße/Saarstraße bemerkte das Duo, dass es verfolgt wird, der 29-jährige Mann sprühte den 40-Jährigen mit Pfefferspray ein und ergriff die Flucht.

Die Einsatzkräfte trafen die Flüchtigen im Bereich der Nahestraße an und brachten sie zur Polizeiwache, um deren Identitäten festzustellen.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden müssen sich nun mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg

