Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei ermittelt nach Raub und versuchten Einbrüchen

Duisburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25. September, 5 Uhr) alarmierte ein Mann die Polizei, weil es im Bereich des Flachsmarktes zu einem Raub gekommen sein soll. Er beschrieb den Einsatzkräften, wie der Täter ausgesehen habe.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten im Bereich Flachsmarkt/Brüderstraße auf einen Mann (40), der sich verdächtig verhielt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. An zwei Wohnungstüren am Flachsmarkt stellten die Uniformierten zudem Einbruchsspuren fest. Zu vollendeten Einbrüchen ist es nicht gekommen. Die Polizei brachte den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnahm.

Der Dinslakener muss sich nun mit mehreren Strafanzeigen auseinandersetzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob er für den Raub sowie für die Einbruchsversuche verantwortlich gemacht werden kann.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

