POL-WHV: Fahren unter Alkoholeinfluss

Schortens (ots) - Bereits am Wochenende vom 27.06.2025 bis 29.06.2025 wurde eine Parkbank im Ginsterweg in Schortens entwendet. Wer kann Angaben zu einem möglichen Täter machen oder Hinweise geben, wo die Parkbank sich befindet? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

